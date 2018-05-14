Son Dakika! 43 Filistinliyi Şehit Eden İsrail'in Savaş Uçakları Gazze'yi Vurdu
Son Dakika! ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle kanlı gösterilerin yaşandığı Gazze'ye İsrail savaş uçakları 5 ayrı saldırı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'ye 5 ayrı hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İSRAİL BİRLİKLERİ HAMAS MİLİTANLARIYLA ÇATIŞMAYA GİRDİ
Açıklamada, jetlerin Hamas kamplarını hedef aldığı belirtilirken, İsrail birliklerinin 3 ayrı noktada Hamas militanlarıyla çatışmaya girdiği ifade edildi.
ŞİMDİYE KADAR 40'IN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün yaşanan protestolarda Gazze'de 40'ın üzerinde Filistinli hayatını kaybetmişti.
Yaşanan can kayıplarıyla birlikte, olaylar 2014'teki savaştan bu yana Gazze'deki en kanlı gün olarak kayıtlara geçti.