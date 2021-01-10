Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı

Son dakika: Süper Lig'in iddialı takımlarından Gaziantep FK'da Sumudica bilmecesi sona erdi. Uzun süredir yeni sözleşme isteyen ve Sivasspor maçı sonrası sarf ettiği "Eşime haber verdim, kulübe vermek için para isteyeceğim" sözlerini şaka olarak düzeltse de büyük tepki gören Rumen teknik adamın görevine son verildi.

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda yönetimi hedef alan Sumudica, kulübün kendisine yeni bir kontrat vermediğini eleştirmiş ve kendisinden istenen indirimi kabul etmeyeceğini belirtmişti.

İşte Sumudica'nın maçın ardından yaptığı açıklamalar;

İyi bir lig çıkardık. Sosyal medyada hakkımda çok konuşulan şeyler var. Paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Türkiye'nin bilmesini istiyorum, bu gerçek değil. Paranın peşinde olsaydım şu an başka takımın hocası olurdum. Maçtan önce herkesin maça konsantre olması gerekirken, kulübümün bana daha iyi bir ücretle yeni bir kontrat teklif ettiği söylendi ama bu doğru değil.

"CEBİMDEN OYUNCULARA PRİM DAĞITTIM"

Başkanla dün bir toplantı yaptık. Maaşımda %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Başkan "Oyunculara veriyorsun da kulüp için neden vermiyorsun?" dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Onların teklifine cevap vermedim.

"BANA SAYGI GÖSTERMİYORLAR"

Sonra odama geldiler ve 80 bin euro fazla teklif ettiler, bu 80 bin euroyu 8 kişiye bölmemi istediler. Benim maaşım 600 bin euro. Başarı yakalamış hocaya böyle bir teklif yapılmasını anlamıyorum. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum ve bu ülkeyi seviyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor. Çünkü bana saygı göstermiyorlar.

"BANA HAKARET OLARAK KABUL EDİYORUM"

Benim yaptıklarım ortada, takım küme mi düşüyor da benim maaşımın %10 düşürülmesini istiyorlar? Yaptığımın karşılığı bu mu? Size maaş indirim teklifi gelse kabul eder misiniz? Bana bu yapılan teklifi hakaret olarak kabul ediyorum.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI, "ŞAKAYDI" DEDİ

Sumudica, kulübe destekte bulunmak adına eşinden para isteyeceğine ilişkin açıklamalarının ülkesinde yaygın olarak kullanılan bir şaka olduğunu belirterek, mevcut sözleşmesini tamamlamak istediğini ve sözleşme görüşmelerine de açık olduğunu bildirdi.

Sumudica, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep ailesine karşı her zaman büyük bir bağı olduğunu, sözleşmesinin bitmesine 4 ay kaldığını ifade etti.

Son günlerde yaşananlardan yaşadığı üzüntüyü dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

"Futbolla ilgisi olmayan ama benim için önemli bir konuya değinmek istiyorum. Söz konusu ifadelerim içerisinde eşimi arayıp para göndermesini isteyeceğim çok konuşuldu, tartışmalara yol açtı. Taraftarımızı ve tüm sevenlerimizi bu durum üzdü. Ancak Gaziantep halkının bunun ülkem Romanya'da yaygın olarak kullanılan bir şakadan başka bir şey olmadığını da anlamasını umut ediyorum. Ayrıca bu anlamda, oyunculara ödediğim primlerin kulübün kasasına daha iyi yönlendirilmesinin daha iyi olacağı söylendiğinde, bunun da bana karşı bir şaka olduğunu hemen anladım. Aslında burada, iki farklı şaka olduğunu görüyoruz. Kulüple olan ilişkimle ilgili sıkı bir şekilde futbolla ilgili konulara dönersek, benim resmi duruşum şu şekildedir; mevcut sözleşmemi tamamlamak istediğim 4 ayım var ve sözleşme görüşmelerine de açığım."