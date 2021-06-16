Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti

Son dakika: Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Hollanda ekibi PSV oldu. Geçen sezon ligi Ajax'ın ardından ikinci tamamlayan PSV, Avrupa sahnesinde sürekli yer alan bir ekip. Sezonu erken açan Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarını artık taktiksel ağırlıklı yapacak.