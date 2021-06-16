Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
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Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Hollanda ekibi PSV oldu. Geçen sezon ligi Ajax'ın ardından ikinci tamamlayan PSV, Avrupa sahnesinde sürekli yer alan bir ekip. Sezonu erken açan Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarını artık taktiksel ağırlıklı yapacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda devi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Devler Ligi'ndeki 2. ön eleme turunda ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

LİGİ İKİNCİ BİTİRDİLER

PSV, Hollanda Eredivisie'de geçen sezonu 72 puan ile Ajax'ın arkasında 2. sırada tamamladı.

Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü Alman hoca Roger Schmidt yapıyor.

İLK KARŞILAŞMA DEPLASMANDA

Galatasaray, PSV'ye karşı ilk maçını 20-21 Temmuz'da deplasmanda, ikinci maçı ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

PSV'DEN MESAJ GELDİ

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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