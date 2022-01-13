Son dakika... Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik istendi

Paris Savcılığı, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etti.

Fransız basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Paris Savcılığının Darmanin hakkında açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini istediği belirtildi.

Darmanin'ın avukatları Pierre-Olivier Sur ve Mathias Chichportich, artık hakimin vereceği kararı beklediklerini söyledi.

Darmanin hakkındaki soruşturmanın Eylül 2021'de tamamladığı belirtilmişti.

2018'de soruşturma açılmıştı

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı. Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadın ile bir ilişkisi olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.

Darmanin, Temmuz 2020'de Başbakanlık görevine getirilen Jean Castex'in hükümetinde içişleri bakanı olarak atanmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet