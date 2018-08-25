Fenerbahçe Deplasmanda Göztepe'ye 1-0 Yenildi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonunun 3. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe 1-0 yenildi.

Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma yüksek bir tempoda oynandı. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta ilk yarı golsüz tamamlanırken Göztepe, 66. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın geride kalan süresinde gol sesi çıkmayınca karşılaşma, 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE 3.HAFTAYI 3 PUANLA KAPADI

Bu sonucun ardından Göztepe ilk galibiyetini alıp 3 puana ulaşırken Fenerbahçe de 3. haftayı 3 puanla tamamladı.

HASAN ALİ KALDIRIM SÜPER LİGDE 200. KARŞILAŞMASINA ÇIKTI

Giuliano ve Josef de Souza'yı Suudi Arabistan ekiplerine satan Fenerbaçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişik isim Göztepe karşılaşmasında sahadaydı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza'nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı'nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti. Öte yandan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Ligde 200. karşılaşmasına çıktı. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı.

İLK 45 DAKİKADA POZİSYON ZENGİNLİĞİ YOKTU

Bozuk zemin nedeniyle genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk 45 dakikası pozisyon zenginliğinden uzaktı.

Fenerbahçe, 19. dakikada rakip kale önünde gol aradı: Islam Slimani'nin yerden ortası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Elif Elmas'ın gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı. Sarı-lacivertliler bu pozisyondan kısa süre sonra bir kez daha gole yaklaştı: Islam Slimani'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk'un ortasına kimse dokunamadı ve top ters kanattan taca çıktı.

MEHMET TOPAL, DİREĞE TAKILDI

Maçın ilk 45 dakikasındaki en tehlikeli atak 30. dakikada gerçekleşti: Islam Slimani'nin pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Mehmet Topal'ın kaleci Beto'nun üzerinden aşırdığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

İLK YARI 0-0 BERABERE BİTTİ

Maçın ilk 45 dakikasında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 bitti.

50. dakikada Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde Yasin Öztekin'e kayarak müdahalede bulunan Islam Slimani, sarı kart gördü.

Fenerbahçe, aradığı gole 61. dakikada yaklaştı: Sağ kanattan Nabil Dirar'ın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Alper Potuk'un çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

GÖZTEPE'DE POKO, FENERBAHÇE'DE BARIŞ OYUNA GİRDİ

Göztepe 64. dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Alpaslan Öztürk oyundan çıkarken yerine Andre Poko girdi. Fenerbahçe'de de Cocu, ilk oyuncu değişikliği hakkını Nabil Dirar'ın yerine Barış Alıcı'yı oyuna alarak kullandı.

KALEYİ BULAN İLK ŞUT GOL OLDU

Maçın ilk 65 dakikasında iki takım oyuncuları da isabetli şut çekmeyi başaramadı. Göztepe, 66. dakikada aradığı golü buldu ve maçta kaleyi bulan ilk şut gol oldu: Elif Elmas'ın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Halil Akbunar'ın çektiği şut kaleci Volkan Demirel'in sağından ağlarla buluştu.