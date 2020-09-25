Son Dakika: Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 42 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artarak 1998'e yükseldi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artarak 1998'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 42 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 423 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 1998'e, vaka sayısı da 112 bin 522'ye çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 1746 artarak 91 bin 932 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup