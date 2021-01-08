Son Dakika: Esnafa yapılacak gelir kaybı ve kira desteği için başvurular 11 Ocak'a kadar uzatıldı

Son dakika: Esnaf için 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Pekcan, destek başvurularının 11 Ocak Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldığını söyledi.

Bakan Pekcan'ın şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini, gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59'a kadar uzattık."

KİMLER BAŞVURABİLECEK

Ticaret Bakanlığının destek paketine yönelik hazırladığı bilgilere göre, söz konusu desteklere ticari kazancı basit usulde vergilenenler, esas faaliyeti açıklanan ekonomik faaliyetlerden olan gerçek kişi vergi mükellefleri ile gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek. Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" bağlantılarından yapılacak.