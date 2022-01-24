Son dakika... Eskişehir'de kumar operasyonu: 43 kişiye 76 bin 398 TL ceza kesildi - Haberler
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Son dakika... Eskişehir'de kumar operasyonu: 43 kişiye 76 bin 398 TL ceza kesildi

Son dakika... Eskişehir'de kumar operasyonu: 43 kişiye 76 bin 398 TL ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 43 kişiye toplamda 76 bin 398 TL idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 43 kişiye toplamda 76 bin 398 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste kumar oynadığı tespit edilen 43 kişiye 76 bin 398 TL idari para cezası uygulanırken, 1 kişiye ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, operasyonda çok sayıda çekiliş topu, tombala kartı, tombala makinesi ele geçirilirken, adreste alkol servisi de yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri operasyonun ardından adresi mühürledi. - ESKİŞEHİR

Son dakika... Eskişehir'de kumar operasyonu: 43 kişiye 76 bin 398 TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Eskişehir, 3. Sayfa, Haber

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