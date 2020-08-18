Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
18.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,085116
|1,05
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025868
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,075170
|0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075199
|0,74
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025610
|0,71
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,130619
|0,67
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049671
|0,62
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,084367
|0,61
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,113069
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,059037
|0,59
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Kaynak: AA