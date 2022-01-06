Son dakika ekonomi: Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu: "Türkiye'nin 'Yeşil Dönüşüm'de lider ülkelerden birisi olacağını düşünüyorum"

SAMSUN (İHA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Yeşil Dönüşümü hem önceleyen hem sürükleyen lider ülkelerden birisi olacağını düşünüyorum" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mutabakat Çalıştayı" Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun katılımıyla başladı.

"Yeşil Dönüşüm fırsat"

Yeşil Dönüşüm'ün risklerin yanında fırsatlar da sağlayacağını belirten Bakan Yardımcısı Tuzcu, "Biz çok önemli bir ihracatçı ülkeyiz. Dünyanın en büyük 20 ihracatçısından bir tanesiyiz ve çok çeşitli ürün ihraç ediyoruz. Bu hafta Cumhurbaşkanımız da açıkladı, 225 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeyiz ve OECD arasında da ihracatımızda çeşitliğimizde en önde gelen ülkelerden biriyiz. Çok ihraç ediyoruz, çok ülkeye ihraç ediyoruz ve en çok ihracat yaptığımız pazarlardan bir tanesi de Avrupa Birliği. Bunun dışında da gelişmiş ülkeler bizim pazarlarımız arasında yer alıyor ve bu farkındalığın en güçlü olduğu ülkeler de bunlar. Bizim tabii bu ihracat artışını daha kalıcı hale getirmek için üretim ve ticaret yapımızı güncel paradigmaları ortaya koyarak mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. AB'nin Yeşil Dönüşüm olarak açıkladığı plan birçok ülke için risk içerse de Gümrük Birliği ilişkisinde dolayı Türkiye için ciddi potansiyel fırsatlar da beraberinde getiriyor. Ben önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu alanda buna maruz kalan ülke değil, Yeşil Dönüşüm'ü hem önceleyen hem sürükleyen lider ülkelerden birisi olacağını düşünüyorum. Özellikle Asya kaynaklı ihracata karşın Avrupa Birliği ile çok daha uyum içerisinde bir ticaret altyapısı olan Türkiye'nin çok daha öne çıkacağını ve kısa zamanda da bunun meyvelerinden göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Samsun'un da üretim planını dönüştürmesi gerekeceğini belirten Tuzcu, "Samsun bu yıl ilk defa 1 milyar doları geçti, yaklaşık 1,2 milyar dolar ihracat yapıyor. Artık Türkiye'nin ilk 20 en büyük, 1 milyar dolar ihracatın üzerinde yapan illerinden birisi oldu. İhracat yaptığı kalemlere de bakarsanız; çelik, çimento, tarım ürünleri. Hepsi Avrupa Birliği'nin Yeşil Dönüşüm'de öne çıkardığı ve bu alanda düzenleme getireceğini söylediği alanlar. Hiçbir ülke hiçbir şehir hiçbir sanayi buna karşılıksız kalamayacak ve Samsun'un üretim planının üretim şeklinin mutlaka değişmesi gerekecek. Samsun için gerçek olan Türkiye için de bir gerçek" şeklinde konuştu.

Demir: "15 dakika şarj ve 13 yılı garanti ettiler"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise bu alanda devam ettikleri çalışmadan bahsederek, "İnşallah Mayıs ayında Samsun'da 10 tane elektrikli otobüsü faaliyete alacağız. Bunun en büyük özelliği, bizim araştırırken karar vermemizi sağlayan nokta, şarj süresinin ifade edilen yerlerde kalıp kalmayacağıydı. Şarj süresinin 15 dakikada kalacağının garantisini verdiler. Bir de pil ömrü noktasında tereddüdümüz vardı. Şartnamede 13 yılı garanti ettiler. Bu ortaya çıktığında bizim tüm toplu taşımayı aynı sisteme dönüştüreceğiz. 163 tane otobüsü lityum pilli elektrikli otobüse dönüştürdüğümüzde biz bir kere fosil yakıt salınımını oradan kaldırmış oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da yaptıkları konuşmalarla 'Yeşil Dönüşüm' konusunda fikirlerini dile getirdi.

Konuşmalar sonrası katılımcılara hediye takdimi yapılarak açılış töreni son buldu. Çalıştay yarın ikinci gün toplantısıyla devam edecek. - SAMSUN