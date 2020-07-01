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Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye'nin yer almamasına tepki göstererek, "Hayal kırıklığı duyuyoruz. Bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
01.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:57

Avrupa Birliği (AB), zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği listede Türkiye'ye yer verilmemiş olmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısını vurgularken seyahat kısıtlaması konusundaki kararın objektif kriterler ile belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Aksoy tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AB zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye'ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI ORTADADIR"

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısı ortadadır. Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi.

"EN KISA SÜREDE DÜZELTİLMELİ"

Türkiye salgın süresince uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma sergilemiştir. Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve işbirliğine devam edecektir. Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz."

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