Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat kararıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır
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Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat kararıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır

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Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararıyla ilgili olarak "Arkasında siyasi bir neden görmüyorum. Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Ancak ister istemez bu kararın olumsuz etkileri olacaktır" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise konuya ilişkin, "Kararın etkilerini bu hafta itibariyle görürüz. Turist sayısında 500 bine yakın düşüş yaşanabilir." dedi.

Rusya, artan koronavirüs vakalarını gerekçe göstererek turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala Türkiye'ye uçuşları kısıtlamıştı. Yapılan açıklamada, "Rusya'nın uluslararası havalimanlarından Türkiye Cumhuriyeti havalimanlarına düzenli ve charter seferleri kısıtlama kararı aldık" ifadelerine yer verilmişti. Bu süreçte tur satılmayacak, charter ve bazı tarifeli uçuşlar askıya alınacak, haftada iki kere yapılan Moskova seferleri devam edecek.

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin ilk değerlendirme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, Ankara-Moskova hattında işbirliği görüşmelerinin başladığını belirtti.

"TAMAMEN SAĞLIK NEDENLERİYLE ALINAN BİR KARAR"

Rusya'nın Türkiye uçuşlarını geçici olarak sınırlandırma kararının hatırlatıldığı Çavuşoğlu, burada siyasi bir gerekçe görmediklerini kaydedip, "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya'dan bir heyet gelip Türkiye'deki uygulamaları yerinde görecek." dedi.

"İSTER İSTEMEZ OLUMSUZ ETKİLER"

Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın bu kararının ister istemez olumsuz etkileri olacağını vurgulayıp, "Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Çavuşoğlu, dış politikada öne çıkan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY: TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizm sezonunun ne zaman açılacağı ile ilgili, "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz" dedi. Rusya'nın seyahat kararıyla ilgili ise "Kararın etkilerini bu hafta itibariyle görürüz. Turist sayısında 500 bin yakın düşüş yaşanabilir. Vakaların düşüşüne göre kısıtlamaların biteceği tarih erkene çekilebilir." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat kararıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır
Haber Yorumları (2)
RAŞİT YANMAZ: bize ne ukraynadan dış politikada durulmamız lazım artık yoksa tüm ülke tarıma dönücek bu gidişle
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RAŞİT YANMAZ: halk çekiyo olumsuz etkiyi akdeniz ve ege denizindeki şehirlerin geliri turizmden zaten kısıtlamadan sonra özel sektöre destekte yok napıcak bu halk nasıl geçinecek biri açıklayabilirmi
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