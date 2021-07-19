Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, 28 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Pakistan'a başsağlığı diledi

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk belirlemelere göre 28 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki otobüs kazasıyla ilgili taziyede bulundu.