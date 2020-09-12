Son dakika! DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ Son dakika haberi: 14.30-17.00-19.30Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılacak.

14.30-17.00-19.30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılacak. Erdoğan daha sonra Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na katılacak.

Kaynak: DHA