Son dakika! Derinceli çocuklar bir spor alanına daha kavuştu
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Son dakika! Derinceli çocuklar bir spor alanına daha kavuştu

Son dakika! Derinceli çocuklar bir spor alanına daha kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Derince Belediyesi tarafından kez Çınarlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Kubilay Orhan Parkı çocukların hizmetine açıldı.

Derince Belediyesi tarafından kez Çınarlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Kubilay Orhan Parkı çocukların hizmetine açıldı.

İlçe halkına taahhüt ettiği 41 projeyi sırasıyla hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da çocukların ve gençlerin talep ettiği spor alanlarını oluşturuyor. Bu kapsamda Çınarlı Mahallesi'nde yer alan Şehit Kubilay Orhan Parkı, çocukların hizmetine sunuldu. Yapımı tamamlanan sahanın açılış programına Başkan Aygün'ün yanı sıra, belediye başkan yardımcıları Kemal Bayraktar ve Abbas Bayrak, meclis üyeleri, Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer ve çocuklar katıldı.

Yeni parklar, spor ve oyun alanları inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımız için yeni spor alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Çınarlı Mahallemizde yer alan Şehit Kubilay Orhan Parkı'na inşa ettiğimiz 10 x 20 metre ebatlarında suni çim futbol sahasında çocuklarımız ve gençlerimizle buluştuk. Halı sahamızın açılışında çocuklarımızla bir araya gelip, futbol topu dağıttık ve coşkularına ortak olduk. Daha önce de söz verdiğimiz gibi çocuklarımız için fırsat bulduğumuz her noktada yeni parklar, spor ve oyun alanları inşa ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Her şey çocuklarımızın huzuru ve mutluluğu için" dedi. - KOCAELİ

Son dakika! Derinceli çocuklar bir spor alanına daha kavuştu
Son dakika! Derinceli çocuklar bir spor alanına daha kavuştu
Son dakika! Derinceli çocuklar bir spor alanına daha kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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