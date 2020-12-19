Son dakika: Denizli'de dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Son dakika haberi... Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirtilen şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirtilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy'de telefonla arayıp görüştüğü müştekiye kendisini komiser olarak tanıtan şüphelinin, hakkında terör örgütü soruşturması olduğunu öne sürüp korkuttuğu kişiden para talep ettiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli, 159 bin 400 lirayı siyah poşette müştekiden teslim aldığı esnada yakalandı.

Zanlı emniyetteki işlemin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Müştekinin poşet içerisinde şüpheliye verdiği para, iade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu