Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak sözler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞİKAYETİN FARKINDAYIZ"

Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'MIZ GAYET İYİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalın, "İki buçuk saat önce görüştük Cumhurbaşkanı'mız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz" diye konuştu.

MUHALEFETİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Geçmiş olsun" mesajlarına da değinen Kalın, "Siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı kovid olduysa tüm siyasiler arayacaktır. Bu siyasi nezaket açısından da güzel bir şey. Bunda da bir duaya vesile oldu. Temel insanı bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır." dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

UKRAYNA ZİYARETİ

Kritik dönemde yapılan bir ziyaretti. NATA Genel Sekreteri bu görüşmeden dolayı cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Bu krizin çözülmesiyle ilgili olarak Türkiye hem Ukrayna ile hem Rusya ile görüşebilen belki de tek ülke. Çok alame edici bir pozisyon takılmak yerine gerilimi düşürücü bir yaklaşımı ortaya koymak gerekiyor.

"SAYIN PUTİN'İN TÜRKİYE'YE ZİYARETİ OLACAK"

Soğuk savaş sona erdi ama biçim değiştirerek devam etti. Düzen arayışı hala da devam ediyor. 30 yıllık bir süreç geçti. 97 yılında NATO ile Rusya arasında bir anlaşma yapıldı. Buna göre herkesin etki alanı üç aşağı beş aşağı belirlendi. Burada Cumhurbaşkanımızın oynayacağı rol çok önemli. Cumhurbaşkanımızın Zelenskiy ile Putin'i bir araya getirme teklifi çok kritik. Ukrayna olumlu bakıyor, Rusya'nın da olumlu cevap vermesiyle bu görüşme gerçekleşir. Sayın Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Önümüzdeki günlerde o tarih de gelir. Lider diplomasisi önemlidir. Putin ile aralarında güven ilişkisi oluştur. Son 7-8 yıldır bu çok güçlü şekilde kuruldu. Birçok kriz bu sayede geride bırakıldı. Rus elçisinin burada vurulması. O akşam derhal Rus tarafı ile temas etti. Birkaç saat sonra Putin Cumhurbaşkanımız ile görüştü. Bu diplomasi sayesinde en az zararla atlatıldı ve Ruslar da bunu gördü. Dediler ki bu açık bir provokasyon. Cumhurbaşkanımızın kurduğu bu iyi ilişkiler, 'Türkiye Rusya'nın eksenine girdi, Putin ne derse Türkiye onu yapar' gibi asılsız yorumlar yapılıyor.

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