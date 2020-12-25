Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelere bulundu.

"İLK ETAPTA 4.5 MİLYON DOZ AŞI GELECEK"

Erdoğan, "Aşı takviminiz belli mi? Normalleşme ne zaman başlar?" sorusuna; "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız" sözleriyle yanıt verdi.

"GELDİĞİNDE TÜM ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE AŞI OLACAĞIZ"

Aşı olacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır. Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim. İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz" dedi.

"YILBAŞI İÇİN BÜTÜN TEBDİRLER ALINACAK"

Yılbaşı için yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözlerle yanıt verdi: "Bütün güvenlik güçlerimiz tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Gerekli operasyonlar yapılır. İnsanımızın hayatı her şeyin ötesinde. Başta İçişleri Bakanlığıız olmak üzere her türlü tedbiri alarak bunların üzerine gidecek"

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