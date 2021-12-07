Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan resmi karşılama kıtasını selamladı.

12 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 12 anlaşmanın imzaları da atıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması

Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği Arasında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı İle Katar Devleti Vakıflar Ve İslam İşleri Bakanlığı Arasında Vakıflar Ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı Arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı

KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında 2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı

Bakanlığı Arasında 2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve Spor alanında İlk Uygulama Programı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol

Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum Arasında Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu

Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN KATILIM

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

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