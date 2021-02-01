Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa sert tepki gösterdi: Aç gözlü tüccarlara önlem alacağız

Yılın ikinci kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Gıda fiyatları, kısıtlamalar ve gündeme yönelik önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışlara yönelik sert tepki gösterdi.

FİYATLARDAKİ ARTIŞA YÖNELİK ÖNLEM ALINACAK

Üç haftalık aranın ardından yapılan toplantı sonrası Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışlara yönelik harekete geçeceklerini kaydederek, "Üç beş aç gözlü tüccarın milletimizin ekmeğini, aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Sıkıntının kaynağına indiğimizde kimi tüccarların aç gözlülüğü yanında uluslararası alanda gıda fiyatlarında yaşanan yükselişi, kuraklığı ve yapısal sorunların etkisini görüyoruz." ifadesinde bulundu.

"TARIMSAL İHRACATTA GÜZEL GELİŞMELER YAŞANDI"

Uluslararası piyasalarda özellikle ayçiçeğinde, soya fasulyesinde ve buğday fiyatlarında artış yaşandığını belirten Erdoğan, "Avrupa ve Amerika'daki boş market görüntülerin sebeplerinden bir tanesi de budur. Hamdolsun Türkiye'de böyle görüntülerin ortaya çıkmasına müsaade etmedik. 22 milyar liralık destekle tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladık. Bitkisel üretim Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal büyüme ve ihracatta da oldukça güzel gelişmeler yaşandı." şeklinde konuştu.

SÜREÇ ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLECEK

Erken uyarı sistemine açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken uyarı sistemi kurarak hızlı ve etkin karar alma mekanizması oluşturacağız. Rekabet Kurulunu etkin şekilde harekete geçireceğiz. Bu ancak özel sektörle işbirliği içinde yürüyecek bir süreçtir. Elbette piyasa dostu ve kalıcı adımlardan yanayız." dedi.

"GIDA ENFLASYONU EN BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİ"

Yüksek enflasyonun yarattığı olumsuz duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir" sözlerini kullandı. Hedefleri enflasyon hedefine yüksek faiz nedeniyle ulaşamadıklarına dikkat çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Enflasyon hedefine birlikte ulaşalım ama yüksek faizle asla bu mümkün değil. Düşük faizle bu işi başarabiliriz." ifadesinde bulundu.

"TEDBİRLER İŞGÜCÜ PİYASAMIZI MENFİ ETKİLİYOR"

İstihdamın artırılması için çalışma yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde alınan tedbirler işgücü piyasamızı maalesef menfi etkiliyor. Özel sektöre çağrı yapıyorum, gelin bu işi daha önce yaptığımız gibi seferberliğe dönüştürelim. Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere dünyaya örnek olalım. Tüm hazırlıkları masaya koyalım. Yarınlarımız için en iyisi neyse bir an evvel onu hayata geçirelim. Ayağa kalkarsak hep birlikte kalkacağız ama unutmayın ki kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Ben milletimizin kazanacağına inanıyorum, kaybedeceğimize inanmıyorum."