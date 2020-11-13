Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmektir" dedi.

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi üzerine yerine Lütfi Elvan atanmış; Merkez Bankası Başkanlığına ise Naci Ağbal getirilmişti. Ekonomide başlayan yeni dönem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada da gündem konusuydu. Erdoğan, ekonomide yeni bir reform döneminin başladığını duyurup "Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Tekirdağ büyükşehir seçimlerinde yüzde 44'e ulaştı ama bu yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde yüzde 50'nin üzerine çıkacağız.Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayımızda Sancak Teslimi Töreni'ne katıldım. Kongremizden sonra buradan ismini de açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır. Bize büyüklerimizi unutturmamak yakışır.



"EKONOMİ VE HUKUKTA YENİ BİR REFORM DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ"

Küresel düzen koronavirüs salgını ile daha derin sıkıntılarla yüz yüze kalmıştır. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır. Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi milletimizle paylaştık. Bakanlıklar, kurumlar yanında ilgili kesimlerle yakın diyalog halinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA ÇEKMEK"

Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu anlamda önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform düzenlemeleriyle ilgili paketlerimiz devam ediyor. Bütçeden sonra Meclis'ten öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. İnsan Hakları Eylem Planı'na öncelik veriyoruz"