Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne hareketi öncesi açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili gelen soruya "Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz. Marketlerde ciddi fiyat farklılıklarıyla ilgili bizzat kendim de ilgileneceğim. Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Gerekli bakan arkadaşlarımızın vesilesiyle bu konuda adım atacağız. Bizim atacağımız adım şu, zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerde bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. İnşallah ABD dönüşü de bizzat kendim de ilgilenmek suretiyle üzerine gideceğiz.

"BU KADAR ABARTILACAK BİR SORUN YOK"

Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden medya grupları var. Onlar devamlı karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Ne yaparsa yapsın kervan yürüyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yalan atıyor ki bir sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Bizim üniversite öğrencilerine yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil.

"VATANDAŞIM GAYET MEMNUN"

Mesela sözcüsü bir şeyler söylüyor. Yine yalan yine yalan. Diyor ki 'çiftçi battı'. Ben daha bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına zam yaptık. Çay ve fındık da keza öyle. Ben de diyorum ki bu yalancılara değil benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun. Bu şehirleri dolaşıyorum ben nerede ne var yerinde gezerek görüyoruz. Bunların yalanlarına inanmak mümkün değil. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs biz geldiğimizde 45 liracıktı. 650 liraya çıktı nereden nereye geldi. Asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar bu noktaya geldi. Fakat bunlar bunu görmek istemiyorlar görmeyecekler de. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık. Sizin döneminizin sorunu olan harçları biz unutmadık. Bunlar CHP döneminden gelen sorunlardı bunları biz kaldırdık.

KURULDA SALGIN KONUSU DA ELE ALINCAK

Başkanlığını Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlendiği geçtiğimiz yılki genel kurul salgın nedeniyle fiziken yapılamamıştı. Bu nedenle 14 Eylül itibarıyla görevini tamamlayan Bozkır'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Bu yılki genel kurul salgının atlatılması, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, insanların haklarına saygı ve BM'nin yeniden canlandırılması için dayanıklılığın umut yoluyla tesisi temasıyla gerçekleştiriliyor.

"BM'DE YER ALAN TEMEL MESELELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIM"

Öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin meseleler gündemde ağırlıklı bulunuyor. Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim.

"ÇOK ANLAMLI BİR TÖREN OLACAK"

Ziyaretim vesilesiyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerim olacak. Ayrıca Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek Daha Adil Dünya Mümkün programına katılacağım. Türkevi binamızın açılışını pazartesi günü anlamlı bir törenle gerçekleştireceğiz. BM'nin hemen karşısında yer alan arsamız üzerinde inşa edilen binamız milletimize kazandırdığımız yeni bir şaheser olarak hizmete girmiş olacak.

"HARÇLARI BİZ KALDIRDIK"

Yurtlar konusunda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Yurtlar konusunda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liraydı. Bursları 650 TL'ye çıkardı. Harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık.

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

ABD'deki bazı basın yayın organı temsilcileriyle görüşme ve mülakatlar da gerçekleştireceğim. Türk ve Amerikan iş dünyası temsilcileri ile de görüşmelerimiz olacak. 11. Türkiye Yatırım Konferansı'na da iştirak edeceğim. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."

Haberler.com - Ekonomi Haberleri