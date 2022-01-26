Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gaz kesintisiyle ilgili açıklama: Doğal gaz akışı 10 gün içinde çözülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran'ın 10 gün süreyle Türkiye'ye doğal gaz akışını kesmesiyle ilgili de bilgilendirme yaptı.

"BİZ İBB DEĞİLİZ, İRAN'A FALAN BORCUMUZ YOK"

Borç iddialarının yalan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz kesinlikle söz konusu değil. Bu iddialar yalandır ve Cumhurbaşkanı İbrahim beyle yaptığım görüşmede de kendilerine söyledim, onlar bir arızdan ötürü bu işi 10-15 gün erteleme durumları olacağını söylediler" dedi.

"10-15 GÜN İÇİNDE AKIŞ TEKRAR DEVAM EDECEK"

10 ila 15 gün içerisinde İran tarafından doğal gaz akışının yeniden başlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İran'da da kış şartları çok sert. Bütün bunlarla beraber en kötü şartlarda bir 10 gün esneme yaparsak bu süreci atlatırız dedi sayın cumhurbaşkanı. Ekiplerimiz orada görüşmelerini yapıyorlar. İnşallah 10-15 gün içerisinde bu doğalgaz akışı tekrar devam edecek. Tabii tedbirlerimiz var" diye konuştu.

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