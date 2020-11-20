Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz artırım kararına ilk yorumunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız, kararı bu çerçevede değerlendiriyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dün Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltmesini değerlendiren Erdoğan, "Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalıdan çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimi aksatmamaya çalışıyoruz. Şartları en kısa sürede değerlendirerek, salgını fırsata çevirme konusunda kararlıyız. Türkiye salgınla mücadelede pozitif yönde ayrışarak farkını ortaya koymuştur. Salgınla ilgili Bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda gereken adımları atıyoruz. Salgının neden olduğu sorunları ve ekonomiye yaşattığı sorunları dayanışma ile aşabiliriz. Bunun için hepimize düşen görevler var.

"ASIL HEDEFİMİZ ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK"

Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğini biliyoruz. Türkiye'yi kur, faiz sarmalından çıkarmak gerekiyor. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Yastık altı neyimiz varsa bunları kayıt altına almamız yeni bir ufuk sağlayacaktır. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum.

"FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR"

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve tüm dikkatimizi bu konuya vererek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız.

"İŞ VE YATIRIM ORTAMINI BEKLENEN SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Yatırımcının güvenini kazanmak için her türlü adımı atacağız. Bunun için de gerekeni yapacağız. Türkiye'ye güvenen herkese kazanan iklim oluşturuyoruz. Özellikle üretim ve ihracatın ana sektörleri olan kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşüyor. İş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkaracağız. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız."