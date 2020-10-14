Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gazda yeni bir müjde vereceğini belirterek, "Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından ilk kez kürsüye çıkan Erdoğan, bir müjde haberi daha vererek, "İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyecek ve yeni rezerv miktarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"TBMM'de yeni dönemde bizi çok önemli gündem bekliyor. Yeni düzenlemelerle ilgili kapsamlı çalışmalar yapıldı. Yeni çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Meclis'in çalışma safhalarında hepinizden aktif katılım bekliyoruz. Milletvekillerimiz yasama görevi yanında milletimizle yürütme arasında en güçlü bağlardan biri olmayı sürdürüyor.

Önümüzdeki dönemlerde atacağımız adımlarda Meclisimizin güçlü desteğini bekliyoruz. Milletimizin beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri titiz bir çalışmanın ardından hayata geçirmeye kararlıyız. Cumhur İttifakı olarak ortaya koyacağımız dayanışma ile yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz.

Meclis'in tatil olduğu ağustos ve eylülde hükümet olarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Kriz bölgeleriyle ilgili hususlarda tüm taraflarla sık sık görüşerek diplomasi kanallarını etkin şekilde kullandı. Suriye'de sınırlarımızın güvenliği konusunda geri adım atmayacağımızı her görüşmede açıkça dile getirdik.

"HAK ETTİKLERİ CEVABI SAHADA VERECEĞİZ"

Doğu Akdeniz'de ülkemizin haklarını gözetmeyen hiçbir planın olmayacağını duruşumuzla gösterdik. Oruç Reis gemimiz bakım çalışmalarının ardından yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.

"CUMARTESİ GÜNÜ YENİ REZERV MİKTARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Kanuni bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıkacak. Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih'in keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Ülkenin çıkarları ile alakalı konularda muhalefetten biraz vicdan bekliyorum. Muhalefetten konuşanların hezeyan noktasına ulaşan açıklamalarına gerekli cevap veriliyor. Cumhur İttifakı'nın kaderiyle ülkemizin kaderi artık birleşmiştir.Geniş kapsamlı bir anlayışla teşkilatlarımızı oluşturmalıyız."