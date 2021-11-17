Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Mücadelem sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret, faiz ve enflasyona dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FAİZ KARARI ÖNCESİ ÖNEMLİ MESAJ

Yarın açıklanacak faiz kararı öncesi, faizle mücadelenin sürdürüleceği mesajını veren Erdoğan, ''Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi kimse kusura bakmasın faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim." şeklinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

''Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur.

''BİZ FAİZE MİLLETİMİZİ EZDİRMEYİZ''

Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

''GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE FAİZLE MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM''

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız."

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