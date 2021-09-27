Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri