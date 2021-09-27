Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi...

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yapımı devam eden proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızla 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yüksek öğrenim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapımı devam eden proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızla 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yüksek öğrenim...

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barınamıyoruz' eylemlerine sert tepki: Gezi'nin bir başka versiyonu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine sert tepki: Gezi'nin bir başka versiyonu
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Haber: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi... - Haberler
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