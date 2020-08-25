Son Dakika | Çukurova Belediyesi, filosuna 19 yeni araç kazandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Çukurova Belediyesi, filosuna 19 yeni araç kazandırdı

Son dakika gelişmesine göre Çukurova Belediyesi, tasarruf tedbirleriyle filosuna 19 yeni araç kazandırdı.

Son Dakika | Çukurova Belediyesi, filosuna 19 yeni araç kazandırdı
25.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:10

Çukurova Belediyesi, tasarruf tedbirleriyle filosuna 19 yeni araç kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alınan 19 yeni araç belediye hizmet binası bahçesinde düzenlenen programla araç filosuna eklendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni araçları uyguladıkları tasarruf tedbirlerinden sağladıkları artı değerle belediye bünyesine kazandırdıklarını belirtti.

Çetin, yeni araçlardan biriyle test sürüşü gerçekleştirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Medya
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı 3. Sayfa
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti Güncel
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Güncel
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi
Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Foça'daki tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp'ın cansız bedeni bulundu
Foça'daki tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp'ın cansız bedeni bulundu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Onur Saylak Sertab Erener
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Son Dakika | Çukurova Belediyesi, filosuna 19 yeni araç kazandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 19:10:05. #1.15#
title