Son Dakika | Çukurova Belediyesi, filosuna 19 yeni araç kazandırdı
Son dakika gelişmesine göre Çukurova Belediyesi, tasarruf tedbirleriyle filosuna 19 yeni araç kazandırdı.
25.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:10
Çukurova Belediyesi, tasarruf tedbirleriyle filosuna 19 yeni araç kazandırdı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alınan 19 yeni araç belediye hizmet binası bahçesinde düzenlenen programla araç filosuna eklendi.
Programda konuşan Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni araçları uyguladıkları tasarruf tedbirlerinden sağladıkları artı değerle belediye bünyesine kazandırdıklarını belirtti.
Çetin, yeni araçlardan biriyle test sürüşü gerçekleştirdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA