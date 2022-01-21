Son dakika... Çorum'da komşusunu öldüren emekli öğretmen adli kontrolle salıverildi

OSMANCIK, ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, evinin kapısına baltayla saldırdığı iddia edilen komşusunu tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuz köyünde benzin ve balta ile evine gelen Tugay Yüzgeç'i (30) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin Avni D. (70), karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hüseyin Avni D, savcılıktaki ifadesinde, Yüzgeç'in çeşitli bahanelerle daha önce de evine gelip kendisine saldırdığını, korktuğu için şikayetçi olmadığını, öldürme kastıyla ateş etmediğini söyledi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yüzgeç'in cenazesi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kuzköy'de ikamet eden Yüzgeç, 20 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında bir miktar benzin ve balta ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşusu emekli öğretmen Hüseyin Avni D'nin evine gidip kapısına zarar vermiş, aralarında çıkan tartışmada Hüseyin Avni D, Yüzgeç'i tüfekle vurarak öldürmüştü.

Yüzgeç'in psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık bir yıl önce yaşadığı Ankara'dan köyüne taşındığı, kapı komşusu Hüseyin Avni D. ile zaman zaman tartışma yaşadığı öğrenilmişti.