Son dakika! Çocuğunu kucağına alamdan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Çocuğunu kucağına alamdan hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de 8 aylık hamile olan ve beyin kanaması geçiren Büşra Oğuz, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Son dakika! Çocuğunu kucağına alamdan hayatını kaybetti
01.09.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:56

Eskişehir'de 8 aylık hamile olan ve beyin kanaması geçiren Büşra Oğuz, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Eskişehir'de geçtiğimiz sene Samet oğuz ile dünya evine giren 22 yaşındaki Büşra Oğuz, 21 Ağustos'ta rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'n kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Büşra Oğuz'un yüksek tansiyon sebebiyle beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. 8 aylık bebek sezeryan ile dünyaya gelirken, komaya girdiği öğrenilen Büşra Oğuz yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi sebebiyle Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Oğuz, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 8 aylıkken dünyaya gelen bebeğe Ayaz ismi verilirken, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde küveze alındı.

Bebeğini dünyaya getirmesinin ardından hayatını kaybede Büşra Oğuz, Emek Mahallesi Miraç Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlana genç kadının bebeğinin doğması sonucu hayatını kaybetmesi, yakınlarını yasa boğdu. Ayrıca sosyal medyada haberi duyan vatandaşlar da başsağlığı mesajları yayınladı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Fatih Dönmez Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Müjde Ar Fatma Girik Demet Özdemir
Spor Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Eddie Newton Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Adana Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika! Çocuğunu kucağına alamdan hayatını kaybetti - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 17:56:46. #1.14#
title