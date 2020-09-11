Son Dakika: Cari denge temmuz ayında 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi
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Son Dakika: Cari denge temmuz ayında 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi

Son dakika: Cari denge temmuz ayında 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Son Dakika: Cari denge temmuz ayında 1 milyar 817 milyon dolar açık verdi
11.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:14

Merkez Bankası, temmuz ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın temmuz ayında 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 1 milyar 817 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

AÇIĞA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 617 milyon dolar azalarak 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 2 milyar 95 milyon dolar fazla vermiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon dolar azalarak 332 milyon dolar olarak gerçekleşti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 254 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon dolar net satış yapıldı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 579 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 208 milyon dolar net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 168 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 73 milyon dolar ve 37 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer sektörler 508 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 1 milyar 283 milyon dolar net azalış gözlemlendi.

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Haber Yorumları (7)
İZMİRLİ: EYLÜL AĞUSTOSTAN DAHA İYİ OLACAK, EKİM EYLÜLDEN DAHADA İYİ OLACAK. . . . HELEDE ARALIK KASIMDAN ÇOK ÇOK DAHA İYİ OLACAK. . . . . COŞUP ŞAHLANAN BİR EKONOMİMİZ VAR ;):):=)
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DEDİ: YUKARIDA Kİ VERİYİ KAÇLA ÇARPMALIYIZ ?
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AFYONLU: VERGİ VE ZAMLA YÖNETİLEN BİR ÜLKE DEMEKKİ YÖNETİLEMİYOR DEMEKTİR YALANSA YALAN DESİNLER
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