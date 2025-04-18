SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram altın ne kadar, düştü mü? 18 Nisan 2025 bugün çeyrek altın kaç TL, tam altının fiyatı ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 18 Nisan 2025 Cuma itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:28 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 4066,00'dan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar, düştü mü

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:28 itibariyle yüzde -0,42 azalarak 6583,50'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:28 itibariyle yüzde -0,42 değer kaybıyla 13166,99'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:28 itibariyle yüzde -0,42 azalarak 26293,35'den işlem görüyor.

18 Nisan 2025 bugün çeyrek altın kaç TL

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:28 itibariyle yüzde -1,04 azalarak 3314,14'ten işlem görüyor.

Tam altının fiyatı ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4103 liradan alınırken 4166 liradan satılıyor.