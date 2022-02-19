Son dakika: Bakanlık, günlerdir eylem yapan Migros çalışanlarının şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyip eylem başlattığı için işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, dün Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALDILAR

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'ndan (DGD-Sen) yapılan açıklamada, "257 işçi işten atıldık. Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis ordusuyla saldırıya uğrayıp ters kelepçeyle gözaltına alınıyoruz" denildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, "Biz hırsız değiliz, yoksul işçileriz, çaremiz direniş", "İşçiler açken Tuncay Özilhan'a huzur yok" ve "4 TL zam istedik, 257 işçi işten atıldık" yazılı pankartlar açan işçiler, "Yaşasın Migros direnişimiz" ve "İşçiler burada, Özilhan nerede" sloganları attı.

"SORUN ÇÖZÜLENE KADAR BURADAYIZ"

İşçiler adına konuşan DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Tam kadro buradayız. Evde olan arkadaşlarımız da işbaşı yapmadan bekliyorlar. Talepleri karşılayın. Utanmıyorsunuz. Burada villalarda yaşayıp, şatafatlı hayatlar sürüp, tepemize basa basa bu servetleri ediniyorsunuz. Utanmıyorsunuz bu işçileri kapınıza getirtmeye, bir ekmek parası için dilendirtmeye. Talepler kabul edilecek. Çıkacaksınız karşımıza. Diyeceksiniz ki, 'Biz talepleri kabul ettik. Protokolle bunu güvence altına alıyoruz.' Biz söz istemiyoruz artık. Sorunu çözeceksiniz. Gece gündüz buradayız artık. Sorunu çözülene kadar biz buradan ayrılmayacağız." dedi. İşçiler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"İŞÇİMİZİN MAĞDUR EDİLMESİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Gelişmeler üzerine bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ise Bakanlık olarak duruma müdahale ettiklerini açıkladı. Bakan'ın sosyal medya paylaşımında, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Migros'un Esenyurt'taki deposunda maaşların iyileştirilmesi ve primlerin düzenli hale getirilmesi talebiyle iş bırakan DGD-Sen üyesi bazı işçilerin işine son verilmişti. İşçiler maaşlarına yüzde 8 zam yapıldığını belirtirken, işten çıkarmaları yapan Taşeron firma Us Grup'tan yapılan açıklamada ise, yapılan zammın primlerle birlikte yüzde 54'ü bulduğu vurgulanmıştı. Sonrasında Migros'tan da sürece ilişkin yazılı bir açıklama yapılmış, talep edilen zam talebinin prim dahil yüzde 80'e denk geldiğini, bunun da mümkün olamayacağı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca, iş bırakma eylemleri nedeniyle gıda tedarik zinciri kırıldığı için işten çıkarmaların olduğu belirtilmişti. İşçiler ise maaşların iyileştirilmesi, primlerin düzenli hale getirilmesi talepleriyle eylemlerine devam ediyor.