Son Dakika! Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi önemli mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Milyonlarca kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün 3600 ek gösterge için ilk toplantı gerçekleştirilecek. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli mesajlar verdi.

"ÇALIŞANLARIMIZI KİMSEYE EZDİRMEME SÖZÜMÜZÜ UYGULAYACAĞIZ"

Bilgin, "Çalışma Bakanlığı her şeyden öncelikle sosyal politikaları uygulamakla sorumludur. Enflasyonist ortam toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara neden oldu. Enflasyon farkını verdik, sosyal denge desteği verdik. Emeklilerimizi, memur emeklilerimizi, diğer emeklilerimizi, en düşük emekli maaşımızı 2500 TL'ye çıkararak adımlar attık. Temmuzda da bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı kimseye ezdirmeme sözümüzü uygulayacağız. Kimse merak etmesin. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapmakta kararlıyız." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik. Bu sadece bizim bakanlığımızı değil, maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Biz meseleyi sosyal taraflarımızla, sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı duyurmuştuk. 3600 meselesi çok önemli. Kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, reform adı altında düzenlemeler yapılmıştır. Kariyerde ilerleme ve ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, emeklilik dahil olmak üzere kamu personelinin durumu içinden çıkılmaz hale gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede bu meselenin ele alınması çok mühim hale gelmiştir. Salgın devam ediyor. Ekonomik ve toplumsal hayata yansıyan sorunları gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Salgın tüm dünyada ekonomik dalgalanmaya yol açmıştır, bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmişlerdir.

"EKONOMİK PROBLEMLERİ AŞMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş, enflasyondaki artış, lojistik problemler, tedarik zincirindeki kopuş tüm dünyada ekonomik kriz atmosferine neden olmuştur. Türkiye'ye de yansımaları olmuştur. Türkiye ekonomisi 800 milyar dolarlıktır. Küresel dalgalardan etkilenen sorunların Türkiye için de daha büyük sorunlara yol açmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Türkiye'nin ekonomik problemlerinin aşılması konusunda hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Yeni Ekonomi Modeli ile sorunların aşılması için Türkiye'nin önemli gündemi haline gelmiştir.

"TOPLUMUN KRİZDEN KORUNMASINI SAĞLAYACAK TEDBİRLERİ DEVREYE ALDIK"

Makro göstergelerin hepsine baktığımız zaman, ihracatta her ay 20 milyar dolarlık gerçekleşme oranı büyümeyi ileriye taşıyabileceğinin göstergesidir. Bizim öncelikle dışarıdan gelen döviz fiyatlarıyla, ithalat ve ihracat ilişkisinde açık olan ekonominin uluslararası krizin meydana getirdiği sorunlarla karşılaşması anlaşılabilir bir şeydir. Ekonomik politikalar büyümeyi istikrarlı şekilde uzun vadede devam ettirdikçe aşılacak sorunlardır. Bizim de bakanlık olarak görevimiz budur. Çalışma Bakanlığı sosyal politikaları uygulamakla yükümlü bir bakanlıktır. Geçtiğimiz dönemde uyguladığımız bu yaklaşımla yeni sosyal politikalar uygulamaya sokarak toplumun krizden korunmasını sağlayacak tedbirleri devreye aldık.

"İLAVE YAPACAĞIZ"

Enflasyon farkını kamu sözleşmesinde söz konusu edilen farkı vermekle kalmadık. Aynı zamanda sosyal denge desteği verdik. Emeklilerimiz, memur emeklilerimizi, 1500 olan en düşük emekli maaşını 2500 liraya çıkararak tedbirler almaya devam ediyoruz. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değil biz ilave yapacağız.

"BU SENE İÇERİSİNDE ÇÖZECEĞİZ"

Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapacak kararlılıktayız. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bu sene içerisinde çözeceğini söyledi. Komisyonda meseleler ele alınacak. Kamu kuruluşlarının önerileri değerlendirilecek ve komisyon kararını birkaç toplantı içerisinde alacak. Bunun adil bir çözüm içerisinde olacağını belirtmek isterim.

3600'ün gerçekleşmesi konusunda ortak iradeyi paylaşan Memur-Sen'in bu konuda söyleyecekleri vardır. Sayın Genel Başkana sözü vereceğim ve ardından komisyonun çalışma yöntemini belirleyeceğiz. Bundan sonraki toplantımız basına kapalı olacaktır."