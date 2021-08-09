Son dakika: Büyükşehir'den Bozdoğan'daki yangına müdahale
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Son dakika: Büyükşehir'den Bozdoğan'daki yangına müdahale

Son dakika: Büyükşehir'den Bozdoğan'daki yangına müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Orman yangınları ile mücadelesini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, akşam saatlerinde Bozdoğan'da çıkan orman yangınına müdahale etmeye devam ediyor.

Orman yangınları ile mücadelesini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, akşam saatlerinde Bozdoğan'da çıkan orman yangınına müdahale etmeye devam ediyor.

Bozdağan'da çıkan orman yangınıyla ilgili gelen ihbarla birlikte hızla olay yerine ulaşan Büyükşehir İtfaiyesi, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi arasöz, su tankeri, iş makinaları ve tüm birimleriyle birlikte yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde devam etmekte olan orman yangınları ile birlikte birçok farklı vakaya müdahale eden Aydın İtfaiyesi, hızlı ve etkin bir şekilde çalışarak doğayı korumak için canla başla mücadelesini sürdürüyor.

Sarp bir arazide devam etmekte olan yangına müdahalesini sürdüren Büyükşehir İtfaiyesi'nin söndürme çalışmaları yoğun bir çabayla devam ediyor. - AYDIN

Son dakika: Büyükşehir'den Bozdoğan'daki yangına müdahale
Son dakika: Büyükşehir'den Bozdoğan'daki yangına müdahale
Son dakika: Büyükşehir'den Bozdoğan'daki yangına müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı"
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