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Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sigorta5,315,90-10,00Şok Marketler Ticaret15,1216,80-10,00İş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sigorta5,315,90-10,00
Şok Marketler Ticaret15,1216,80-10,00
İş Bankası (C)8,018,90-10,00
Logo Yazılım46,8052,00-10,00
Tofaş Oto Fabrikası85,0594,50-10,00
Yapı ve Kredi Bankası3,604,00-10,00
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,621,80-10,00
Vestel28,2631,40-10,00
Ege Endüstri1.915,102.127,80-10,00
Şişe Cam15,9417,71-9,99
Erbosan127,00141,10-9,99
Çan2 Termik11,3512,61-9,99
Anadolu Grubu Holding40,5445,04-9,99
Gübre Fabrikaları86,0595,60-9,99
Tekfen Holding25,0627,84-9,99
Ford Otosan269,60299,50-9,98
Türk Telekom9,9211,02-9,98
Tümosan Motor ve Traktör19,2121,34-9,98
Akbank7,408,22-9,98
Arçelik49,5655,05-9,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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