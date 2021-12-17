Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sigorta5,315,90-10,00Şok Marketler Ticaret15,1216,80-10,00İş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sigorta
|5,31
|5,90
|-10,00
|Şok Marketler Ticaret
|15,12
|16,80
|-10,00
|İş Bankası (C)
|8,01
|8,90
|-10,00
|Logo Yazılım
|46,80
|52,00
|-10,00
|Tofaş Oto Fabrikası
|85,05
|94,50
|-10,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,60
|4,00
|-10,00
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,62
|1,80
|-10,00
|Vestel
|28,26
|31,40
|-10,00
|Ege Endüstri
|1.915,10
|2.127,80
|-10,00
|Şişe Cam
|15,94
|17,71
|-9,99
|Erbosan
|127,00
|141,10
|-9,99
|Çan2 Termik
|11,35
|12,61
|-9,99
|Anadolu Grubu Holding
|40,54
|45,04
|-9,99
|Gübre Fabrikaları
|86,05
|95,60
|-9,99
|Tekfen Holding
|25,06
|27,84
|-9,99
|Ford Otosan
|269,60
|299,50
|-9,98
|Türk Telekom
|9,92
|11,02
|-9,98
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,21
|21,34
|-9,98
|Akbank
|7,40
|8,22
|-9,98
|Arçelik
|49,56
|55,05
|-9,97
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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