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(Son dakika) Boks Federasyonu'nun ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurusu reddedildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
(Son dakika) Boks Federasyonu'nun ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurusu reddedildi

Başkan Eyüp Gözgeç ve yöneticiler Spor Bakanlığı'na gittiErcan ATA - Burak TEKİN / Ankara DHABoks federasyonu seçimi için Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.

ANKARA (DHA) - Başkan Eyüp Gözgeç ve yöneticiler Spor Bakanlığı'na gitti

Ercan ATA - Burak TEKİN/ Ankara DHA

Boks federasyonu seçimi için Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.

Bu sabah gerçekleşmesi beklenen Türkiye Boks Federasyonu genel kurulu, başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın başvurusu nedeniyle henüz başlayamadı. Selçuk Aydın mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı aldırırken, salona gelen icra memurları, genel kurulun yapılacağı salonun kapısını mühürleyip tebligatı bildirdi. Salona kimse sokulmazken, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Yönetimi Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tedbirin kaldırılması için talep yaptı. Başkanvekili Hasan Kartal basın mensuplarına son gelişmeyi aktarırken mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurularını reddettiğini söyledi. Kartal, Başkan Eyüp Gözgeç ve yöneticilerin Spor Bakanlığı'na gittiğini ve genel kurulun gerçekleştirmek için çaba sarfettiğini de ifade etti. Spor Bakanlığı'nın ilgili biriminden gelecek habere göre bugünkü bekleyiş son bulacak. Bugün gerçekleşmesi zor görünen genel kurul ileri bir tarihe ertelenecek. Spor Bakanlığı'nın ilgili biriminin boks seçimlerine kayyum atama ihtimali de bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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