Son Dakika | Balıkçılar tarafından kurtarıldılar
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Son Dakika | Balıkçılar tarafından kurtarıldılar

Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Son Dakika | Balıkçılar tarafından kurtarıldılar
23.08.2020 18:28 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:34

Sinop'ta denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Sinop'un Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar tarafından tekne ile karaya çıkarılan 4 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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