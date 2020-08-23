Son Dakika | Balıkçılar tarafından kurtarıldılar Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Sinop'ta denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Sinop'un Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar tarafından tekne ile karaya çıkarılan 4 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP Kaynak: İHA