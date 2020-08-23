Son Dakika | Balıkçılar tarafından kurtarıldılar
Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
23.08.2020 18:28 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:34
Sinop'ta denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Sinop'un Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar tarafından tekne ile karaya çıkarılan 4 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
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Kaynak: İHA