Pakdemirli: "Tarıma dayalı OSB sayısını 47'den 120'ye çıkaracağız"
24.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:41
Uludağ Ekonomi Zirvesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı