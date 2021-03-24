Pakdemirli: "Tarıma dayalı OSB sayısını 47'den 120'ye çıkaracağız"
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Pakdemirli: "Tarıma dayalı OSB sayısını 47'den 120'ye çıkaracağız"

24.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:41

Uludağ Ekonomi Zirvesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

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Pakdemirli: 'Tarıma dayalı OSB sayısını 47'den 120'ye çıkaracağız'
Pakdemirli: 'Tarıma dayalı OSB sayısını 47'den 120'ye çıkaracağız'
Pakdemirli: 'Tarıma dayalı OSB sayısını 47'den 120'ye çıkaracağız'
Pakdemirli: 'Tarıma dayalı OSB sayısını 47'den 120'ye çıkaracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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