Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek - Haberler
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Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek

AA, Murat Temizer - Ekonomi
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Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yarın bir araya gelecek. Toplantıda afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.

Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle yarın saat 14.00'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.

Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor. Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

Geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle Isparta'ya günlerce elektrik verilememişti. Kentte hayatı durma noktasına getiren kesinti büyük tepki çekmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Haberler

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