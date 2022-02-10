Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek

Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle yarın saat 14.00'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek.

AFET DURUMU MASAYA YATIRILACAK

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.

ŞİRKET YETKİLİLER SUNUM YAPACAK

Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor. Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

ISPARTA'DA KESİNTİ

Geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle Isparta'ya günlerce elektrik verilememişti. Kentte hayatı durma noktasına getiren kesinti büyük tepki çekmişti.