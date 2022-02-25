Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Lavrov'un mal varlıklarını dondurdu

Ukrayna'nın işgalinin ikinci gününde Rusya'ya tepkiler giderek artıyor. Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanımasının ardından Almanya, İngiltere, Ab, ABD, Japonya ve Kanada gibi ülkeler üst üste yaptırım kararı aldı. İşgalin şiddetinin artması ve sivil halkın vurulmaya başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar gelmeye başladı.

PUTİN VE LAVROV'A YAPTIRIM

Önceki yaptırımlarında finans kuruluşlarını ve bankaları hedef alan Ab, yeni bir yaptırım daha açıkladı. Bu sefer hedefte ise Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov yer alıyor. Ab, her iki isminde mal varlığının dondurulduğunu duyurdu.

AB BRÜKSEL'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Öte yandan AB üyesi ülkeler dün Brüksel'de olağanüstü zirve düzenledi. AB Liderler Zirvesi bitiminde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi. Von der Leyen, AB ülkelerin Rusya'ya karşı ortak hareket edeceğine işaret ederek "Kremlin'i sorumlu tutacağız" dedi.

"RUSYA'NIN SERMAYE PİYASALARINA ERİŞİMİ ÖNLENECEK"

Liderlerin, Rus ekonomisi ve siyasi seçkinleri etkileyecek ağır ve hedefe yönelik yaptırım paketini onayladıklarını belirten von der Leyen, yeni yaptırımların, finans, enerji ve ulaşım sektörlerini kapsadığını, ayrıca ihracat kontrolü ve ihracat finansman yasağı ile vize politikasını içerdiğini söyledi. Von der Leyen, "Bu paket, Rusya'nın en önemli sermaye piyasalarına erişimini önleyen mali yaptırımları içeriyor" diye konuştu.

BANKACILIK PİYASASININ YÜZDE 70'İ HEDEFLERİNDE

Yaptırımların, Rusya bankacılık piyasasının yüzde 70'ini hedeflediğine dikkati çeken von der Leyen, ayrıca savunma alanı da dahil olmak üzere önemli kamuya ait şirketlerin de yaptırım paketi kapsamında olduğunu anlattı. Von der Leyen, "Bu yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonu yükseltecek ve Rusya sanayisinin temelini yıpratacak" ifadesini kullandı.

"ENERJİ ALANINDA YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

Rus seçkinlerin Avrupa'daki güvenli limanlarda paralarını saklayamayacaklarını vurgulayan von der Leyen, bu kişilerin mevduatlarını da kontrol altına alacaklarını anlattı. Von der Leyen, enerji sektörünün Rus devletine gelir sağlayan önemli bir ekonomik alan olduğunu hatırlatarak, enerji alanına yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarına işaret etti.

Rusya'nın yıllık 24 milyar euroluk petrol ihracatı gerçekleştirdiğini anımsatan von der Leyen, "İhracat yasağımız, Rusya'nın petrol rafinerilerini yenilemesini imkansız hale getirerek petrolü vuracak" diye konuştu. Von der Leyen, Avrupa'dan Rusya'ya petrolün rafine edilmesi için gerekli ekipmanların gönderilmesinin yasaklanacağını belirtti.

"RUS HAVA YOLLARINA YEDEK PARÇA SATIŞINI YASAKLIYORUZ"

Rusya'nın ulaşım sektörüne yönelik yatırımlar da uygulayacaklarını ifade eden von der Leyen, Rusya'nın mevcut ticari uçak filosunun dörtte üçünün AB, ABD ve Kanada'da inşa edildiğini hatırlattı. Von der Leyen, "Rus hava yollarına bütün uçak yedek parça ve ekipman satışını yasaklıyoruz" dedi.

Rusya'nın ihtiyaç duyduğu çip gibi önemli teknolojilere erişimi de sınırlandırdıklarını söyleyen von der Leyen, Rus diplomat ve iş insanlarına vize uygulamasının da değişeceğini, bu kişilerin AB ülkelerine ayrıcalıklı erişime sahip olmayacağını ifade etti. Von der Leyen, önlemlerin ABD, İngiltere, Kanada, Norveç, Güney Kore, Japonya ve Avustralya gibi ortaklar ve müttefiklere yakın biçimde koordine edildiğini sözlerine ekledi.