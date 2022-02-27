Son Dakika: Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar: AB hava sahası Rus uçaklarına kapatılacak

Rus ordusunun Putin'in emriyle girdiği Ukrayna'nın işgalinin 4. günü devam ederken, Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.

"PUTİN, BU SAVAŞI SADECE UKRAYNA'YA AÇMADI"

Yaptığı basın toplantısında Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "Ukraynalı silahlı kuvvetler işgale karşı duruyorlar. Putin, bu savaşı sadece Ukrayna'ya açmadı. Dünya güvenliğine yönelik bir durumdur." dedi.

"ELİMİZDEN GELEN HER YARDIMI YAPIYORUZ"

Ukrayna'na ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten Borrell, "Bu hafta 4. kez AB Komisyonu başkanlarını topluyorum. Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın tekliflerini ileteceğim. Acil bir şekilde gerekli malzemeleri tedarik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Eşi benzeri olmayan bir dönemden geçtiklerini söyleyen Borrell, "AB'nin silah sağlamamasından bahsediliyordu ama Ukrayna ordusuna destek vermek için uğraşıyoruz. Eşi benzeri olmayan bir dönemden geçiyoruz. Bu iş burada bitmeyecek. Ekibime ve AB çalışanlarına talimatta bulundum. Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz. Sayın Kuleba'nın bahsettiği ihtiyaçlardan bahsediyorum." dedi.