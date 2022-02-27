Son Dakika: Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar: AB hava sahası Rus uçaklarına kapatılacak
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Son dakika: Ukrayna'yı işgal eden Rusya hakkında Avrupa Birliği yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre AB hava sahası, Rus uçaklarına kapatılacak, bazı Rus medya kuruluşları AB'de yasaklanacak. Konuşmasında AB i Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "AB tarihinde bir ilki yapacak. Yaptırımlar Putin rejiminin elitlerini hedef alıyoruz. Rus merkez bankası rezervi bloke olacak" dedi.
Rus ordusunun Putin'in emriyle girdiği Ukrayna'nın işgalinin 4. günü devam ederken, Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.
Yaptığı basın toplantısında Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "Ukraynalı silahlı kuvvetler işgale karşı duruyorlar. Putin, bu savaşı sadece Ukrayna'ya açmadı. Dünya güvenliğine yönelik bir durumdur." dedi.
Ukrayna'na ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten Borrell, "Bu hafta 4. kez AB Komisyonu başkanlarını topluyorum. Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın tekliflerini ileteceğim. Acil bir şekilde gerekli malzemeleri tedarik edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Eşi benzeri olmayan bir dönemden geçtiklerini söyleyen Borrell, "AB'nin silah sağlamamasından bahsediliyordu ama Ukrayna ordusuna destek vermek için uğraşıyoruz. Eşi benzeri olmayan bir dönemden geçiyoruz. Bu iş burada bitmeyecek. Ekibime ve AB çalışanlarına talimatta bulundum. Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz. Sayın Kuleba'nın bahsettiği ihtiyaçlardan bahsediyorum." dedi.