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Son Dakika: Atlasglobal iflas başvurusunda bulundu

Son dakika: Uzun süredir finansal sıkıntılarla boğuşan ve iflas başvurusunda bulunan Türk havacılık devi Atlasglobal'ın uçuşları durduruldu.

14.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:28
Son Dakika: Atlasglobal iflas başvurusunda bulundu

Türk havacılık tarihinde bir dönem sona erdi. 'nün (SGHM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzun süredir yaşadığı finansal sıkıntılarla gündemde olan Atlasglobal'ın iflas başvurusunda bulunduğu ve uçuşlarının durdurulduğu açıklandı.

SGHM'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur."

Ayrıntılar geliyor...

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