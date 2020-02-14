Son Dakika: Atlasglobal iflas başvurusunda bulundu

14.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:28

Türk havacılık tarihinde bir dönem sona erdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SGHM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzun süredir yaşadığı finansal sıkıntılarla gündemde olan Atlasglobal'ın iflas başvurusunda bulunduğu ve uçuşlarının durdurulduğu açıklandı.

SGHM'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur."

Ayrıntılar geliyor...