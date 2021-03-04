Son dakika! Arkadaşının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı
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Son dakika! Arkadaşının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

04.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:22
Son dakika! Arkadaşının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da fırında ekmek sırası beklerken arkadaşı Burak Aktan'ın cep telefonunu alıp kaçan Uğur Bulut, polis tarafından yakalandı.

ADANA'da fırında ekmek sırası beklerken arkadaşı Burak Aktan'ın cep telefonunu alıp kaçan Uğur Bulut, polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Aktan ve arkadaşı Uğur Bulut, ekmek almak için beraber fırına gitti. Aktan'ın ekmek sırası beklediği sırada arka cebinde bulunan cep telefonu Bulut tarafından çalındı. Telefonu çaldıktan sonra kaçan Bulut, izini kaybettirdi. Arkadaşının şaka amacıyla cep telefonunu alıp kaçtığını düşünen Aktan, Bulut'a ulaşamayınca polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, Uğur Bulut'u yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yakalanan Bulut, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etmedi. Çelişkili ifadeleri üzerine çapraz sorguya alınan Bulut suçunu itiraf etti. Uğur Bulut, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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