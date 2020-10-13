Son Dakika: Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerinin tanıtımına başladı

Son dakika: Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerinin tanıtımına başladı. Teknoloji devinin CEO'su Tim Cook, yeni iPhone'ların özelliklerini anlatıyor. iPhone 12'ler 5G teknolojisini destekleyecek.

ABD'li teknoloji şirketi Apple,"Hi, Speed" sloganıyla yeni ürünlerinin tanıtımına başladı. Apple CEO'su Tim Cook, iPhone 12'lerin diğerlerine nazaran can alıcı bir özelliğinin olacağını belirtti. iPhone 12'ler 5G teknolojisini destekleyecek.

HOMEPOD MINI

Yeni HomePod Mini'ler ile iPhone telefonlara bağlanıp siri yardımı ile istediğiniz müzikleri çalabiliyorsunuz. Müthiş dizaynı ile evin her noktasında sesi aynı seviyede tutuyor. Ayrıca evdeki tüm cihazlara bağlantı kurabiliyor. "Kilimayı kapat", "Isıyı ayarla" gibi komutları alıyor. iPad, iPhone ve tüm Apple cihazları ile çalışan HomePod'lar ile dışarıdayken evdekilere "Kim aç" veya "Kim ne istiyor" gibi sorular sorabilirsiniz. Beyaz ve siyah renklere sahip olan HomePod Mini'ler 99 dolardan 16 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.

iPHONE 12

iPhone 12'ler 5G teknolojisine uyumlu olarak tasarlandı. Yeni iPhone'lar, iPhone 11'ler gibi 6,1 inç ekran ölçüsüne sahip. Oled ekran teknoloji ile istediğiniz renge çevirebiliyorsunuz. Seramik cam koruma kalkanına sahip.

Ayrıntılar geliyor...