Son dakika: Antalya'da "sigara içme" tartışmasında kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da "sigara içme" tartışması iddiasıyla kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Balık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Balık, öldürülen Cengiz Balık'ın babası olduğunu ve baba ile annesinin 5 yıl önce boşandığını söyledi.

Annesiyle birlikte yaşadığını ve 5 yıldır babasıyla görüşmediğini belirten M.Balık, "Tanıdığım kadarıyla amcam Yılmaz,karıncayı dahi incitecek biri değildir. Bunun karşısında babam şiddet eğilimlisi bir insandır. Babam boşanmadan önce anneme sürekli şiddet uygulardı. Olayın nasıl meydana geldiğini görmedim, amcam Yılmaz'dan şikayetçi değilim." dedi.

Tanık D. Balık, olay günü evde olduğunu ve yemek yediklerini anlattı.

Cengiz Balık'ın kardeşi Yılmaz'a bağırıp saldırmaya başladığını duyduğunu belirten D. Balık, "Yemekte konuşurken, Cengiz ağabeyim 'Sizin sesiniz çok çıkıyor' deyip Yılmaz'a kafa attı ve yüzü kanlar içerisinde kaldı. Ablam Yılmaz'ın yüzünü yıkamak için banyoya götürdü. Odaya geri döndüklerinde Yılmaz masadaki bıçağı aldı ve Cengiz'i yaraladı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde, 23 Ağustos'ta Cengiz Balık ile "çok sigara içtiği için" kendisini uyaran ağabeyi Yılmaz Balık arasında evde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyinin bıçakla ağır yaraladığı Cengiz Balık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Yılmaz Balık tutuklanmıştı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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