Son Dakika! Ankara Valiliği: ABD Büyükelçiliğine Beyaz Renkli Araçtan 6 El Ateş Edildi

Ankara Valiliği, ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Beyaz renkli araçtan 6 el ateş edilmiştir. 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı anlaşılmıştır" denildi.

"ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ NİZAMİYESİNE 6 EL ATEŞ EDİLMİŞTİR"

Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.