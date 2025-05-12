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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 12 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?

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12 Mayıs 2025 Pazartesi günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle geriledi. ABD-Çin arasındaki olumlu ticaret sinyalleri ve Rusya-Ukrayna hattında artan ateşkes beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflatırken bu durum, altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 12 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 12 Mayıs Pazartesi gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:11 itibariyle yüzde -1,44 değer kaybıyla 4083,59'dan işlem görüyor.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 12 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:11 itibariyle yüzde -1,26 azalarak 6619,17'den işlem görüyor.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 12 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?Çeyrek altın kaç TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:11 itibariyle yüzde -1,26 değer kaybıyla 13238,33'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:11 itibariyle yüzde -1,26 azalarak 26435,80'den işlem görüyor.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 12 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?ONS ALTIN KAÇ DOLAR

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:11 itibariyle yüzde -0,36 azalarak 3278,99'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4106 liradan alınırken 4161 liradan satılıyor.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 12 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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