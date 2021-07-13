Son Dakika | Almanya Başbakanı Merkel ülkede aşı zorunluluğu getirilmeyeceğini açıkladı
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Son Dakika | Almanya Başbakanı Merkel ülkede aşı zorunluluğu getirilmeyeceğini açıkladı

Son Dakika | Almanya Başbakanı Merkel ülkede aşı zorunluluğu getirilmeyeceğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmeyeceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmeyeceğini açıkladı.

Şansölye Merkel, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Robert Koch Enstitüsünü (RKI) ziyareti sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Hedeflerinin 12-49 yaş aralığındakilerin yüzde 85'inin aşılanması olduğunu ancak henüz bu hedeften uzak olduklarını belirten Merkel, uygulanan aşıların Kovid-19'la mücadeleye yaradığını söyledi.

Son dönemlerde düşüş eğiliminde olan insidans değerinin, Delta varyantından olumsuz etkilendiğine işaret eden Merkel, gelecekte başka varyantların da görülebileceğini belirtti.

Kovid-19'dan korunmak için gerek aile içinde gerekse dışarıda çaba sarf edilmesi konusunda vatandaşlara ricada bulunan ve herkesi aşı olmaya davet eden Merkel, "Aşı sadece sizi korumakla kalmaz, aynı zamanda yakınlarınızı, sevdiklerinizi de korur. Ne kadar çok aşılanırsak o kadar özgür yaşayabiliriz." dedi.

Gazetecilerin "Almanya'da zorunlu aşılama olup olmayacağı" sorusu üzerine Merkel, aşılanmayı teşvik ettiklerini ancak ülkede zorunlu aşılama olmayacağını, zorunlu aşılamanın güven getirmeyeceğini belirtti.

Üçüncü dalganın hala tam kırılamadığını vurgulayan Merkel, 60 yaş üstünün yüzde 90'ının aşılanması hedefinin başarılmasının, gençlere yönelik koydukları hedefe oranla daha gerçekçi olduğunu ifade etti.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn da aşı randevusu almanın eskiye göre daha kolay olduğuna işaret ederek Alman halkına "Fırsatı değerlendirin ve aşı olun." çağrısında bulundu.

Cami ve spor sahası gibi noktalarda aşı kampanyaları düzenlendiğini hatırlatan Spahn, aşılama oranının yüksek olduğunu ve bu hızı korumak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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