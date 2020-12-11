Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması
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Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması

11.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:16

Son dakika: Türkiye'ye yaptırımın da masada olduğu AB Liderler Zirvesi sonrası Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklama geldi. Merkel, "AB Yüksek Temsilcisi'nden Türkiye ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik" derken, Macron ise "AB, Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın 6 aylık dönem başkanlığı yaptığı AB Liderler Zirvesi'nin son toplantısında Türkiye'ye yönelik kağıt üzerinde yaptırım kararları alınmasının ardından liderler basın toplantıları düzenledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dönem başkanlıkları sırasında Türkiye ile daha olumlu ilişkilere sahip olma umuduyla çalışmış olduklarını belirtti.

"TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞI NATO KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK"

Martta düzenlenecek gelecek zirve için AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i Türkiye ile ilişkiler hakkında rapor hazırlamakla görevlendirdiklerine dikkat çeken Merkel, özellikle AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın talep ettiği Ankara'ya silah ambargosu konusunda şunları söyledi:

"Türkiye'ye silah satışının NATO kapsamında değerlendirilmesi konusunda anlaştık"

MACRON: AB, TÜRKİYE İLE DİYALOG KAPISINI AÇIK TUTUYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Avrupa Birliği, Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor." açıklamasında bulundu.

AB KONSEYİ BAŞKANI: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, göçle mücadele için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Michel, "Türkiye ile sorumlu bir işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması
Haber Yorumları (62)
FERHAT: Doktor bizim için ne yersen ye diyor zaten. Umrumuzda bile değil.
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MAKARON: çocuk nenesine evlenmiş
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EL PATRON: Avrupa da abd gibi yaptirimlari genisletiyor. Haber kaynaginiz fazla dogru degil.
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